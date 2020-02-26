Экс-доценту Олегу Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева, обвинение предъявлено по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).

«Мой подзащитный не спорит с этим», – заявил юрист. Он подчеркнул, что бывший доцент СПбГУ добровольно выдал следствию оружие. Адвокат отметил, что обрез не был приобретен историком накануне убийства, «а, можно сказать, достался ему по наследству».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что генетическая экспетиза установила принадлежность найденных в декабре останков аспирантке Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.

Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить части тела девушки в реке Мойке. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.