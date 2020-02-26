Число выявленных в России случаев коррупции в прошлом году составило 24 тысячи

В России к ответственности за коррупционные преступления в 2019 году были привлечены девять тысяч человек.

Об этом на расширенной коллегии МВД заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает ТАСС. По его словам, общее число выявленных в России коррупционных преступлений в прошлом году составило 24 тысячи, при этом каждое третье из них совершено в крупном или особо крупном размере. «К ответственности были привлечены девять тысяч лиц, в том числе занимающие высокое должностное положение», – рассказал Колокольцев.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве арестовали бывшую помощницу Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву по подозрению во взятке в четыре миллиона рублей.