Замначальника колонии, скрывавший насилие над заключенными, останется на свободе

Экс-заместитель начальника оренбургской колонии ИК-3 Евгений Матыцин ограничится годом принудительных работ за как минимум два случая сокрытия насилия «блатных» над заключенными.

«Осужденного Т. так называемые блатные пырнули заточкой, а осужденного М. довели до попытки самоубийства только за то, что они отказались платить "за спокойную жизнь"», — как передает «Комитет против пыток», сокрытие этих фактов Матыциным установил суд, при этом сами жертвы уверены, что он же и стоял за этим.

"Люди увидели, что система по борьбе с пытками в тюрьмах начала работать"

(Материал от 22 ноября 2018 года)

При этом отмечается, что изначально его обвиняли в «создании преступной группы из числа сотрудников ФСИН и осужденных, которые подавляли психику осужденных, запугивали их, навязывали им правила и обычаи тюремной субкультуры, в том числе, путем избиений», однако впоследствии прокуратура изменила статью на превышение должностных полномочий и запросила 2 года и 8 месяцев реального срока. Суд приговорил Матыцина к году колонии, заменив его исправительными работами с удержанием 15% заработной платы в пользу государства.