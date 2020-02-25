У Счетной палаты возникли вопросы к эффективности работы адвокатов по назначению

Аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова полагает, что эффективность работы адвокатов по назначению может не оправдывать расходы на них. Зарплаты госзащитников часто превышают средние по рынку, при этом их услуги не всегда соответствуют «высоким требованиям, гарантированным Конституцией».

По данным аудиторов, зарплата одного госадвоката в зависимости от региона варьируется от 26,2 тысячи до 69,2 тысячи рублей, при этом статистика Федеральной палаты адвокатов говорит о снижении количества таких специалистов: в 2018 году их число уменьшилось до 33,3 тысячи человек, в то время как в 2016 году их было 39,6 тысячи. Однако число адвокатов в целом за это время наоборот возросло с 74,7 до 82,1 тысячи.

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«Анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией», — уверена представитель Счетной палаты. В своем отчете она отмечает, что адвокаты по назначению «не реализуют все средства и способы защиты, не запрещенные УПК», а способов определить насколько эффективны были оказанные ими услуги фактически нет.

Эксперт также подчеркивает, что количество средств, затраченных на госадвокатов, не совпадает с выплаченными им. Это объясняется тем, что часть этих денег перечисляется не адвокатским образованиям, а на личные счета защитников, что способствует снижению налоговых выплат.

Одной из главных причин переноса судебных заседаний в 2018 году стала неявка или опоздание государственных адвокатов без уважительной причины, говорится в отчете.