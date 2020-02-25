СМИ сообщают о фальсификации подписей в поддержку реновации в Москве

В списках проголосовавших «за» реновацию в Москве значатся умершие и младенцы, утверждают «Открытые медиа».

Изучив документы, свидетельствующие об опросе жителей домов, попадающих под программу переселения и обойдя эти дома, журналисты пришли к выводу, что часть голосов в поддержку проекта сфальсифицирована.

Среди якобы поставивших свою подпись фигурирует мужчина, который умер весной 2019 года, при этом реновацию он одобрил в конце этого же года. «Сказали, твой папа до сих пор ходит расписывается, я подумал "понятно". Это смешно, конечно, но, к сожалению, у нас такое в России существует», — рассказывает его сын. Кроме того, в отдельных случаях инициативу мэрии Москвы оценили 8-месячный ребенок и 5-летний.

Например, по данным издания, на улице Кубинка из 34 голосов «за» не менее 18 не соответствуют действительности.

При этом ранее новый вице-премьер Марат Хуснулин, отвечавший за реновацию в столице, заявил, что перенесет опыт московской реновации на всю территорию РФ.

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("Строить, строить и строить, но не в интересах москвичей, а ради того, чтобы выжать всё из горбюджета")

Москвичка Елена Кириченкова рассказала журналистам, что её просили поставить подпись в неизвестном документе, который подавался как сбор мнений о проекте, однако о том, что это был сбор подписей в поддержку реновации она не знала.