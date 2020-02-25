"Сечину зарплату тоже индексировать?": депутат – о поправке, которая нужна всем

В Конституцию предлагают записать обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты. Причем всем – сотрудникам как государственных, так и частных предприятий. Будет ли работать эта норма и при каких условиях, Sobesednik.ru расспросил депутата Госдумы, вице-президента Конфедерации Труда России (КТР) Олега Шеина.

– По нынешней Конституции мы уже знаем: статьи есть, и много хороших, но они практически не работают. И в данном случае может получиться та же история. Аргумент «Денег нет, но вы держитесь» сейчас часто применяется – и при задержке выплат зарплат, и уж тем более при разговорах о ее повышении.

– Я за индексацию заработной платы. Но действительно возникает вопрос применения. Даже по госструктурам, хотя с ними, казалось бы, все понятно – взяли и проиндексировали.

Но вот вопрос: а, к примеру, Игорю Ивановичу Сечину, главе госкорпорации «Роснефть», зарплату тоже индексировать?

– Ему не надо, у него уже все есть.

– Значит, надо установить какие-то рамки. Возможно, призвать на помощь прогрессивную шкалу налога на доходы (сейчас у нас плоская – все платят 13% от дохода. – Ред.). Или в принципе указать: индексация должна коснуться тех, чей налог не выше определенной суммы, то есть чей доход не очень высок.

По частному сектору ситуация гораздо сложнее. У разных частных предприятий финансовая ситуация может в корне отличаться. Даже у информагентств – выиграли госконтракт, не выиграли, к примеру... Тут множество нюансов.

– Но ведь все такие моменты не пропишешь в Конституции. Любую прописанную в Основном законе норму должен расшифровывать федеральный закон, разве не так?

– Так. Индексировать, повторяю, необходимо. Но при этом должен быть осмысленный федеральный закон, позволяющий нам не сделать из этой индексации предмет обогащения уважаемых игорь иванычей.

А так – да. Норма хорошая, правильная, она соответствует нашим предложениям.