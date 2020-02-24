Журналисту "Известий" закрыли въезд в страны Шенгена по запросу Эстонии

Латвийские пограничники отказали корреспонденту «Известий» Андрею Захарову во въезде в страну без объяснения причин.

Как рассказал изданию сам журналист, утром 24 февраля он вылетел вместе со съемочной группой из Санкт-Петербурга в Ригу. «На паспортном контроле у меня забрали паспорт, отвели в отдельный кабинет и объявили, что въезд в страны Шенгена для меня закрыт на три года», – рассказал Захаров. Он добавил, что причину отказа ему не объяснили, посоветовав обратиться в эстонские дипломатические ведомства.

В данный момент журналист находится в стерильной зоне аэропорта Риги.

В начале февраля в Латвии прошли обыски в офисе компании Baltijas Mediju alianse, которое является ретранслятором российских каналов, отмечает «Коммерсантъ», а в ноябре 2019-го национальный совет по электронным СМИ Латвии ввел запрет на трансляцию девяти российских телевещателей.