Выступавший против слива отходов в Черное море активист бежал в Германию

Экоактивист Сергей Пинягин эмигрировал из Краснодарского края в Германию, о чем рассказал на своей странице в Instagram.

В течение 2019 года Сергей выступал против слива отходов в Черное море, пишут «Такие дела». В итоге на него было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести. Следствие обвинило активиста в покушении на дворника, который напал на его жену.

«Я покинул Россию и не намерен туда больше возвращаться в связи со всеми последними событиями, которые произошли со мной и моей семьей. <…> На меня заведено уголовное дело. <…> Я пытался действовать в рамках законодательства Российской Федерации, но это невозможно», — написал активист в блоге. В комментарии «Дождю» он пояснил, что планирует просить в Берлине политическое убежище из-за преследования в России.