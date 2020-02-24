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Рогозин и Первый канал стали номинантами антипремии "Сексист года - 2019"

Общество
10:21, 24 февраля 2020

Инициативная группа «За феминизм» огласила номинантов антипермии «Сексист года - 2019». В этом году мероприятие, где российские публичные персоны и организации получают порицательные награды за антиженские действия и заявления, отмечает свое десятилетие. 

Среди мужчин на звание «сексиста года» претендует глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин за заявление о том, что космический корабль не может называться женским именем. Вместе с ним в номинации представлен протоиерей Дмитрий Смирнов, считающий, что «женщины слабее умом», и депутат Сергей Вострецов, обесценивший репродуктивный труд предложением наказывать домохозяек за тунеядство.

В СМИ за номинацию самого женоненавистнического медиа поборются Первый канал, отказавшийся пригласить на эфире гендиректора BlaBlaCar Ирину Рейдер из-за того, что она женщина; «Российская газета» со статьей, где вывод о том, что самые жестокие убийства совершают женщины, делается на фоне инцидента, в котором двое из троих убийц были мужчинами; и журналисты «РБК-Пермь», посчитавшие, что мужчины более уязвимы перед проблемой домашнего насилия.

За использование гендерных стереотипов в рекламе на премии этого года поборются за звание сексиста производители средства от варикоза, ритейл косметической продукции и банк.

Среди женщин в этом году спросят с ведущей «Серебряного дождя» Дарьи Касьяновой за обвинение жертв домашнего насилия, с замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной — за призывы рожать как можно раньше и до получения образования, с эксперта комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Наили Зиганшиной — за заявление о невозможности никак повлиять на выдачу девушки замуж против ее воли в мусульманском регионе.

Номинация «Антиженская политика» тоже поделена между тремя ведомствами: Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий предложил в прошлом году сделать потребительскую корзину женщин дешевле, чем у мужчин; Минюст в ответ на претензии ЕСПЧ заявил, что от домашнего насилия чаще страдают мужчины; Мировой суд Дзержинского района в Перми не нашел дискриминации в разных проходных баллах для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс гимназии.

Проголосовать за наиболее выдающихся кандидатов можно на сайте антипремии.

Рубрика: Общество

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