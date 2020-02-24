Онищенко назвал татуировки крайней формой язычества и предложил запретить их

Первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал тату-культуру. В интервью радиостанции «Говорит Москва» бывший главный санитарный врач РФ связал нанесение наколок с «примитивной туземской модой».

«Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери!» — негодовал политик.

Онищенко связал увлечение татуировками с «духовным интеллектуальным кризисом», «крайней формой язычества» и заявил, что это занятие необходимо запретить.

Также депутат отметил, что нанесение рисунков на эпидермис чревато различными инфекционными заболеваниями. Некоторые химикаты в составе красок вовсе являются канцерогенными.

Ранее Европейское химическое агентство выступало за запрет использования чернил Blue15 и Green7 в косметических средствах, поскольку есть подозрение, что их использование может быть связано с раком мочевого пузыря.

Ранее сообщалось, что в Москве могут внедрить систему видеораспознавания лиц по татуировкам.