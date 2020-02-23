Всех заключенных Москвы предлагают протестировать на употребление наркотиков

Московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) предлагает провести акцию по единовременному тестированию заключенных на наркотики в столичных СИЗО.

Как рассказала в интервью «Интерфаксу» член ОНК и Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, речь идет о проведении тестов на наркотики в один день среди всех арестантов в столице. По ее словам, в случае, если акцию разрешат провести, в ней будут участвовать 11 тысяч заключенных.

«Я уверена, что мы будем иметь потрясающе интересную ситуацию», – заявила Меркачева. По ее мнению, ФСИН должна проявить интерес к предложению, поскольку результаты тестирования выявят, насколько активно в СИЗО проносятся запрещенные вещества.

Меркачева уверена, что сейчас очень много наркотиков попадает в столичные изоляторы в посылках. «В бюро передач, где принимают посылки для арестантов, конечно, стараются все проверять, чтобы все было в заводской упаковке. Например, печенье и конфеты должны быть именно в упаковках, а не рассыпные, такое не возьмут. Хотя есть умельцы, которые распакуют и запакуют так, что не поймешь», – сказала представитель ОНК. Она отметила, что наркотики прячут, в частности, в шампунях и гелях для душа, поэтому отследить такие передачи практически невозможно. «И это большая проблема, на мой взгляд, которую надо решать», – подчеркнула Меркачева.