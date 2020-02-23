В Казани больных коронавирусом и их врачей будет охранять Росгвардия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что восемь граждан РФ эвакуированных с лайнера Diamond Princess, поместят в казанскую больницу с передовым оснащением.

«Эта инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных», — уверяет она.

По словам Поповой, пациенты помещены туда до полного выздоровления, причем «очень квалифицированные» врачи, которые занимаются их лечением, также не смогут покидать комплекс на протяжении «не менее 14 дней».

Руководитель ведомства также заявила, что возле здания силами Росгвардии будет выставлена охрана, отмечает ТАСС.

Она обещала ежедневно сообщать о состоянии зараженных.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, за людьми, потенциально зараженными коронавирусом в столице ведется слежка с помощью систем распознавания лиц, а также они помещаются под карантин на две недели. При этом по данным Reuters, инкубационный период может составлять не 14 дней, как считалось ранее, а 27.