В Дании на 79-м году жизни скончался автор фигурки человечка Lego

Дизайнер компании-производителя игрушек Lego Йенс Кнудсен, придумавший знаменитую фигурку человечка, умер в возрасте 78 лет.

Как сообщает датский телеканал TV2, дизайнер скончался в хосписе Anker Fjord, который находится в западной части Дании. По словам вдовы Кнудсена, он страдал от бокового амиотрофического склероза – неизлечимого заболевания центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц.

Йенс Кнудсен родился в 1942 году. Он сотрудничал с Lego с 1968 по 2000 год, а в 1970-х стал автором знаменитого человечка.