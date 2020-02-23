Подозреваемому в наезде на журналиста в Красноярске запретили покидать дом ночью

Суд в Красноярске не стал арестовывать водителя, которого подозревают в наезде на сотрудника телеканала «Россия».

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Центральный районный суд Красноярска избрал в качестве меры пресечения Алексею Талюку, предположительно совершившему наезд на журналиста ВГТРК Павла Брыкина, запрет определенных действий. В частности, подозреваемому нельзя покидать место жительства в период с 23:00 до 06:00, общаться с представителями СМИ, а также комментировать следственные и процессуальные действия по возбужденному против него делу. Помимо этого, Талюку запрещено контактировать с потерпевшим за рамками следственных и процессуальных действий.

Отмечается, что запрет покидать место жительства устанавливается на два месяца, то есть до 21 апреля включительно.

Напомним, 20 февраля водитель автомобиля Mercedes в Красноярске сбил сотрудника телеканала «Россия» Павла Брыкина при попытке взять интервью. Сообщалось, что в наезде подозревается Алексей Талюк, работавший помощником экс-депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Подозреваемого задержали на два дня.