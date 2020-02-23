Московские коммунальщики заработали в усиленном режиме из-за снега и ветра

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, городским службам «даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов». Бирюков отметил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее из-за непогоды в городе было объявлено экстренное предупреждение. Как сообщалось на сайте ГУ МЧС России по Москве, 23 февраля в столице ожидается мокрый снег, и усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 17 м/с. В связи с этим МЧС рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задержано и отменено около 20 рейсов. В частности, во Внуково задержано три рейса, четыре отменено. Два рейса задержали и три отменили в Домодедово. В аэропорту Шереметьево задержано 10 рейсов.