В Сочи педагог извинился перед семьей ученика, которого душил

Учителя математики из школы №75 Лазаревского района в Сочи отстранили от работы в связи с произошедшим накануне инцидентом. Мужчина ударил ученика 6 класса и применил на нем удушающий прием, пишут «Известия». У ребенка открылось носовое кровотечение.

Педагог встретился с семьей пострадавшего и принес свои извинения. На встрече помимо участников конфликта присутствовали полицейские, администрация школы и сотрудники управления образования. Учитель пояснил, что таким образом решил заступиться за свою коллегу, которую ученики на предыдущем уроке довели до слез.

Тем временем ситуацией заинтересовался краевой Следственный комитет. Сотрудниками будет организована проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям работников школы, пишет «СочиСтрим».