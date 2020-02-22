Семь человек, включая журналистов, задержаны на акции в поддержку Котова

На Большом Москворецком мосту в Москве задержаны участники акции в поддержку осужденного по «дадинской» статье Константина Котова. Все задержанные были доставлены в ОВД «Китай-город».

Гражданские активисты записывали поздравление в адрес Котова, который отмечает 22 февраля день рождения в местах лишения свободы.

Задержанных во время акции журналистов Викторию Одиссонову и Дениса Стяжкина отпустили из отдела в 12:40. С автором телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрием Ивановым была проведена профилактическая беседа, пишет «ОВД-Инфо».

Задержанный на акции несовершеннолетний будет отправлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, поскольку его мать сейчас находится не в Москве.

Остальные активисты отпущены из отдела под обязательство о явке для составления административного протокола.