Парфюм, сладости и мобильные: россияне поздравили 3000 подопечных домов престарелых

В рамках акции «Герои среди нас» волонтеры «ДаДобро» передадут подарки пожилым людям 23 февраля и 8 марта

В 2020 году в нашей стране отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, этот год в России объявлен Годом памяти и славы. И чтобы поблагодарить людей, которые помогли приблизить Победу и восстановить страну в послевоенные годы, волонтеры «ДаДобро» совместно с координаторами Центра поддержки гражданских инициатив провели акцию «Герои среди нас».

Весь февраль сотрудники компаний-партнеров «ДаДобро» собирали подарки у себя в офисах и в открытых точках сбора. Приносили фрукты и печенье, парфюм и даже мобильные телефоны с большими клавишами, чтобы пожилые люди могли быть на связи со своими родными и друзьями. 20 февраля в Международный день социальной справедливости волонтеры на «Автобусах добра» объехали 100 офисов компаний и 20 открытых пунктов сбора. По примерным подсчетам, жители страны собрали подарки на 1,5 миллиона рублей.

Валентина Матвеевна, 82 года, вдова ветерана ВОВ, живет в пансионате для пожилых людей «Рождественский» г. Дубна: «Мне было 4 года, когда война началась. Воевали все мужчины: и старший брат, и отец. Папа погиб в самом начале войны, нам повестку прислали тогда. Мы с мамой и сестрой остались одни, жили тогда в деревне в Ростовской области. Когда пришли немцы, мы переселились во флигель дома, а они у нас квартировали. Потом после войны дом мы вернули совсем ненадолго – свои же под школу забрали, дом большой был. Потом с мужем познакомилась, он тоже воевал, но рассказывать не любил, говорил, такое лучше не вспоминать, сон крепче будет. А я всегда истории рассказывала, нужно, чтобы помнили, обо всех ужасах. Поэтому каждый раз, когда к нам приезжают волонтеры, спрашивают, я рассказываю. Всегда говорю спасибо за внимание, за подарки, за время. Нам же скучно здесь, только и остается, что старые истории пересказывать. Девочки приезжают уже не раз, мы их помним, и пельмени мы уже лепили, и песни пели вместе, всегда праздник, когда они приезжают. Большинство людей тут оказались, потому что родных стеснять не хотели, но мы скучаем, нам не хватает общения, поэтому, когда волонтеры приезжают, время проходит быстрее, а потом всегда есть, что вспомнить».

Часть подарков уже отвезли в подшефные «ДаДобро» дома престарелых, другую часть — волонтеры подарят пожилым людям 23 февраля и 8 марта. Среди подопечных домов престарелых ветераны войны и труда, труженики тыла, вдовы и дети войны, несовершеннолетние узники концлагерей. Волонтеры приглашали с собой парикмахеров, визажистов, певцов театров, студентов и детей из социальных центров. Все вместе они играли в шашки, лепили пельмени и пирожки, делали прически и макияж, пели песни военных лет, пожилые люди вспоминали истории с фронта, рассказывали, как жили в годы молодости, как сложилась их жизнь.

Города-участники акции: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Выборг, Новозыбков, Смоленск, Краснодар, Петровск, Амурск, Горячий Ключ, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саратов, Калининград, Мурманск, Самара, Петрозаводск, Кострома, Новосибирск, Энгельс, Великий Новгород.