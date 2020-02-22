Грета Тунберг зарепостила твит про черное небо над Красноярском

Шведская эко-активистка Грета Тунберг опубликовала в своем микроблоге твит российской коллеги Сони Епифанцевой, передает телеканал «360».

Девушка разместила фотографию Красноярска, потонувшего в смоге и два кадра с пикета на Пушкинской площади в Москве, где активисты стояли с плакатом «Хватит дышать "в режиме экономии"». Свой твит Епифанцева сопроводила подписью: «Сегодня в Москве солнечно, а в Красноярске — нет. Небо в этом городе черное из-за загрязненного воздуха. Никто не заслуживает жить в постапокалиптическом будущем, вроде этого».

В середине февраля в Красноярске был введен особый режим из-за того, что выбросы поднялись в небо и перекрыли солнечный свет. Поясняется, что это произошло в условиях антициклона, который с начала года стоит над Красноярском. Из-за этого в городе нет осадков и ветра.