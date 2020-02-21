В Крыму из-за санкций Евросоюза перестал работать сервис BlaBlaCar

Французский сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал оказывать услуги на территории Крымского полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, пишет «Коммерсантъ». Там уточнили, что сервис прекращает работу на полуострове «в соответствии с ограничительными мерами Европейского cоюза». При выборе населенных пунктов на сайте BlaBlaCar появляется сообщение: «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе».

В декабре 2016 года после пяти месяцев работы в Крыму перестал функционировать сервис «Яндекс.Такси», напоминает издание. В компании заявляли, что работа сервиса проводилась в тестовом режиме. Предполагалось, что причиной ухода «Яндекс.Такси» из Крыма могли также стать санкции ЕС.