В честь Греты Тунберг назвали ранее неизвестный вид улиток, обитающих на Борнео

Ученые назвали в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг новый вид крупных улиток, обнаруженных на территории Брунея.

Об этом сообщается в издании Biodiversity Data Journal. Из статьи следует, что речь идет о неизвестном ранее виде сухопутных моллюсков из семейства циклофорид, который был обнаружен на северо-западном берегу острова Калимантан, где находится султанат Борнео. Это небольшие тропические улитки, не похожие на других представителей рода, к которому они относятся.

Биолог Джонатан Джим предложил назвать улитку Craspedotropis gretathunbergae, с чем согласились другие ученые и сама экоактивистка. По мнению исследователей, это привлечет внимание к проблеме глобального потепления, а также той роли, которую играет Тунберг и прочие активисты в формировании общественного мнения по этой теме.

«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколению придется решать те проблемы с климатом Земли, которые были еще до их рождения. Вдобавок, это надежда на то, что все остальные люди помогут им справиться с этой задачей», – отметил Джим.

В октябре 2019 года стало известно, что в честь Греты Тунберг назвали открытый британским энтомологом Майклом Дарби новый вид жуков из семейства перокрылок – Nelloptodes gretae. Как пишет ТАСС, это жук длиной меньше одного миллиметра без глаз и крыльев, с двумя подвижными усиками, которые похожи на косички экоактивистки.