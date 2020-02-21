У снятой с поезда под Брянском гражданки КНР не выявили коронавируса

Анализы госпитализированной под Брянском пассажирки поезда Киев – Москва не подтвердили заражения коронавирусом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов. «На данный момент пришли результаты исследований: ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. Этому есть подтверждение», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что пассажирку поезда, следовавшего из Киева в Москву, направили в инфекционную больницу в Брянске. Еще 13 пассажиров поступили на карантин в Брянскую городскую больницу №4.