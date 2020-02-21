Двое жителей Омска, ставившие ребенка на гречку, приговорены к 4,5 и 1,5 годам

Суд в Омске огласил вердикт матери и отчиму мальчика, которого в качестве наказания ставили коленями на гречневую крупу.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Омской области, мать ребенка, 27-летняя Алина Юмашева, а также его отчим, 35-летний программист Сергей Казаков, признаны виновными по пунктам «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершенное в отношении несовершеннолетнего») и пунктам «в», «г» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Кроме того, Юмашева признана виновной по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Напомним, об истязании восьмилетнего мальчика в Омске стало известно в прошлом году. По данным следствия, в период с апреля по май 2019 года Казаков за малейшие провинности, такие как несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки, ставил сына своей сожительницы коленями на гречневую крупу. При этом женщина знала о происходящем, однако не вмешивалась. Следователи установили, что иногда мальчик проводил в таком состоянии до девяти часов. Наконец ребенок сбежал к соседу, которому рассказал обо всем.

Казакова приговорили к неказанию в виде 4,5 года колонии общего режима, Юмашеву – к 1,5 годам. Женщину взяли под стражу в зале суда, поскольку во время следствия она находилась под подпиской о невыезде.