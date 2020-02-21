Диссовет лишил замглавы Минздрава звания доктора наук из-за "списанной" работы

Замглавы Минздрава Сергея Краевого лишили докторской степени в области медицинских наук. Об этом сообщила председатель Диссертационного совета при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения министерства Ирина Сон.

Она пояснила, что он лишен этого звания по решению диссовета, однако его выводы должны подтвердить в президиуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК), передает «Интерфакс».

В его работе, как отмечает представитель совета, присутствует чрезмерное количество «заимствований из других работ».

Диссернет провел экспертизу его работы ещё в 2014 году. Она выявила «массивные заимствования из трех источников». По мнению вице-президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова, «по существу, она [докторская диссертация Краевого] списана».