Арестованный после взрывов в Магнитогорске заявил о пытках в ФСБ

Хусниддин Зайнобиддинов, который провел семь месяцев в СИЗО ФСБ и шесть месяцев в депортационном лагере после двух «взрывов газа» в Магнитогорске, вышел на свободу и намерен добиться привлечения к ответственности сотрудников ФСБ, которые, как он утверждает, неоднократно пытали его.

«Меня столько мучили несправедливо, все мое тело переломали. Вы бы испугались, увидев меня. В России должны существовать хоть какие-то законы?! Я приехал в Москву в поисках справедливости. Я хочу привлечь этих сотрудников к ответственности! Я дойду до Европейского суд в случае необходимости», — предает его слова издание «Оздлик».

Он утверждает, что правоохранители похищали его, надевая мешок на голову, прикрепляли к груди аккумулятор, ломали ребра и разбивали лицо, пытаясь выбить из него признания. Зайнобиддинов говорит, что под пытками признал свою вину в теракте, но только на словах — ничего подписывать его не просили.

Из его версии событий следует, что после того, как сотрудники ФСБ не смогли найти доказательств его вины, его пытались депортировать из страны как свидетеля их преступления.

К подобной практике силовики прибегали и ранее: в сентябре 2018 года «Медиазона» сообщала, что Мушфига Гулиева, которого обвиняли в жестоком убийстве бизнесмена из Оренбурга и его семилетнего сына, также пытались депортировать из страны сотрудники МВД. Тогда это сделать не удалось, так как Следственный комитет наложил запрет на его выезд, как отмечает издание, не подозревая о действиях своих коллег из полиции. При этом настоящих убийц найти так и не удалось.