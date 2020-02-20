Убившую приемного сына жительницу Вологды приговорили к 18 годам колонии

Вологодский суд вынес приговор по делу Юлии и Евгения Блохиных, обвиняемых в убийстве усыновленного шестилетнего ребенка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным следователей, семья Блохиных, в которой на тот момент воспитывались трое детей, усыновила Степана Кукина в апреле 2017 года. В течение нескольких месяцев мальчика систематически избивали, не оказывая медицинскую помощь.

В августе 2018 года Юлия Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка руками и подручными предметами, в результате чего он впал в кому. Затем, по версии следствия, женщина убедила мужа скрыть следы преступления, а старшую дочь, которая не подлежала привлечению к уголовной ответственности в силу возраста, заставила взять на себя вину в избиении мальчика.

Случайно оказавшаяся в доме Блохиных знакомая медсестра вызвала скорую помощь. Ребенка увезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Блохиной было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении вреда здоровью средней тяжести, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пункты «п», «д» части 2 статьи 105, пункты «в», «г» части 2 статьи 112, пункты «г», «е» части 2 статьи 117, стате 156 УК РФ), а ее мужу – в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, истязании (пункты «в», «г» части 2 статьи 112, пункты «г», «е» части 2 статьи 117 УК РФ).

Женщина направила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, которое было удовлетворено. Коллегия присяжных заседателей 11 февраля вынесла обвинительный вердикт в отношении Блохиных, при этом постановив, что мужчина заслужил снисхождения, а его жена – нет.

Вологодский областной суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Евгений Блохин приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с Юлии Блохиной суд 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу брата погибшего.