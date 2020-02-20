В Раменках охранники стройплощадки избили протестующих и депутатов Мосгордумы

В Москве сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) избили двух депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Екатерину Енгалычеву, а также несколько жителей района Раменки, протестующих против возведения 17-этажного дома на месте, где планировалось построить детский сад, поликлинику и сквер.

«В отношении Екатерины Енгалычевой, меня и других жителей было применено насилие со стороны застройщика, чтобы провести свою технику на стройплощадку. Они через тротуар поехали, нас оттеснили сотрудники ЧОП. Пострадали 10−20 человек, нескольких увезли на скорой», — пояснил «МБХ Медиа» сам Ступин, отметив, что представители правоохранительных органов, присутствовавшие при этом не предпринимали никаких действий.

Енгалычева накануне сообщала в своем Telegram-канале, что её также заблокировали в машине, а у одной из местных жительниц было диагностировано сотрясение мозга.

Депутаты и другие пострадавшие написали заявления в полицию.

«Было то, чего еще никогда не происходило в Москве. Сегодня ЧОПовцы избивали и месили, кидая в грязь, депутатов Мосгордумы Екатерину Енгалычеву и Евгения Ступина. Депутаты и несколько жителей пытались препятствовать незаконному ввозу техники», — приводит издание слова Василия Лузиновича, который также живет в Раменках.