В Москве и Подмосковье переименованы шесть железнодорожных станций

Станциям Горьковского, Казанского, Павелецкого и Ярославского направлений Московской железной дороги дали новые названия. Об этом сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Платформа «Фрезер» получила название «Андроновка», станция «Новая» переименована в «Авиамоторную», платформа «47-й километр» – в «Ипподром», «Карачарово» – в «Нижегородскую», «Северянин» – в «Ростокино», «Нижние Котлы» – в «Нагатинскую».

«Новые названия сделают поездки на железнодорожным транспортом более удобными. Пассажиры смогут планировать маршруты с пересадками на МЦК, ориентируясь на одинаковые названия станций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что таблички с новыми названиями появятся на платформах станций в скором времени.