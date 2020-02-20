В Дании задержаны россияне, подозреваемые в контрабанде наркотиков на $50 млн

В порту города Гедсер на юге Дании задержали шестерых граждан России по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.

Партию запрещенного вещества обнаружили 15 февраля на контейнеровозе Duncan Island, который следовал из шведского Хельсингборга в Санкт-Петербург, передает ТАСС. Уточняется, что судно зарегистрировано на Багамах.

«Было задержано пять россиян – членов экипажа, которые находятся в СИЗО до 27 февраля. Срок задержания может быть продлен судом», – сообщила представитель пресс-службы Сара Шлютер. По ее словам, задержаны 24 члена экипажа, а также три лица, ожидавших партию наркотиков в порту, один из которых также гражданин РФ.

Полиция Копенгагена проводит расследование, подробности пока не сообщаются.

Известно, что в числе членов экипажа также граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии. Стоимость партии кокаина оценивается в $50 миллионов.