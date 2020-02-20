После наезда машины на репортера телеканала "Россия" в Красноярске завели дело

В Красноярске СК возбудил уголовное дело по факту причинения травм журналисту телеканала «Россия» Павлу Брыкину.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Напомним, автомобиль Mercedes наехал на журналиста, когда тот пытался взять интервью у его водителя. Сообщается, что за рулем машины находился Алексей Талюк – помощник экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.