Людям, переводившим деньги ФБК, начали звонить и звать на допросы без повесток

Члены штабов политика Алексея Навального в разных городах страны сообщают, что жертвователей, переводивших деньги на работу «Фонда борьбы с коррупцией» начали вызывать на допросы.

По информации Znak.com, людям звонят неизвестные, представляются следователями и предлагают прийти на допрос, при этом официальных повесток им не вручают.

«Мы сказали им, чтобы без повестки никуда не ходили, а при каких-то сомнениях пользовались 51 статьей Конституции [по ней никто не обязан свидетельствовать против себя, — прим. Sobesednik.ru]. Если переводил средства, то можно об этом сказать — ничего криминального в этом нет», — поясняет член новосибирского штаба Навального Елена Носковец. По её словам, что именно интересует представителей правоохранительных органов, неизвестно.

Отмечается, что подобные случаи имели место также в Омске, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Ранее «Радио Свобода» сообщала о заявлении одной из волонтеров штаба Навального в Саратове, студентки Ольги Кузнецовой, по словам которой, её пытались завербовать сотрудники ФСБ.

Вызовы на допрос могут быть связаны с делом об отмывании 75,5 миллионов, которое было ранее заведено на ФБК.