Канатная дорога на Воробьевых горах в воскресенье сделает мужчинам скидку в 23%

Московская канатная дорога на Воробьевых горах обещает всем мужчинам 23-процентную скидку в День защитника Отечества.

Об этом со ссылкой на пресс-службу канатной дороги пишет агентство «Москва».

Также сообщается, что во время праздничных мероприятий на территории «Лужников» 23 февраля изменится график работы канатной дороги. До 17:30 она будет работать в обычном режиме, с 17:30 до 20:30 – без высадки на станции «Лужники», с 20:30 до 21:15 планируется перерыв. После 21:15 канатная дорога будет работать в обычном режиме по расписанию выходного дня.