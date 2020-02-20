Единороссы предложили запретить взымать процент за оплату услуг ЖКХ

Представители партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить брать комиссию при оплате услуг ЖКХ, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Среди авторов документа приводятся в том числе спикер ГД Вячеслав Володин и глава парламентской фракции ЕР Сергей Неверов.

"Двойная комиссия за оплату ЖКУ – это безобразие!"

Когда из оплаты услуг ЖКХ уберут банковскую комиссию (материал от 27 сентября 2019 года)

В пояснительной записке к законопроекту составители отмечают, что сейчас, по их данным, многие граждане РФ не могут заплатить за ЖКХ без банковской, либо почтовой комиссии, хотя её размер является «значимым».

По их информации, за 2018 года по всей стране совокупная сумма выплат, касающихся этой сферы достигла 2,63 триллиона рублей. При этом комиссия, как отмечает Неверов, может составлять от 0,5 до 2%.

«В сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями «Почты России». Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платежной системе, но и закон о почтовой связи», — поясняет глава фракции.