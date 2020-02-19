Волонтеры акции "Герои среди нас" привезут подарки в дома престарелых в 20 городах РФ

20 февраля в Международный день справедливости волонтеры «ДаДобро» проводят акцию «Герои среди нас». Сотрудники компаний-партнеров и неравнодушные жители 20 городов России собирают подарки для пожилых людей в домах престарелых. Среди них есть ветераны, труженики тыла, дети и вдовы войны. Подарки и визиты в дома престарелых – это наш способ поблагодарить тех, кто помог приблизить Победу и восстанавливал страну в послевоенное время.

Подарки волонтеры отвезут пожилым людям к 23 февраля и 8 марта. В Москве их передадут в пансионат для пожилых людей «Дом у парка», там постоянно живут 12 бабушек и дедушек, а также в дом-интернат «Рождественский», где заботятся о 31 пожилом человеке. Во время поездки волонтеры планируют лепить пельмени с пожилыми людьми и петь песни военных лет.

Открытые точки для всех желающих в Москве (сбор пройдет 20 февраля):

Парковка спортивного магазина «Декатлон» с 10:30 до 15:30, адрес ул. Автозаводская, д. 23а, к 2 (с 10.30 до 13.30)

Офис «ДаДобро» с 10:00 до 18:00, адрес ул. Сущевская, д. 27, стр 1, офис 252 (для входа нужен паспорт)

Парковка БЦ «Сириус-парк» с 10:00 до 16:00, адрес Каширское шоссе, дом 3к2 (с 10.30 до 15.30)

Что подарить пожилым людям: мужские подарочные наборы, женские наборы косметики, чай, кофе, мягкие сладости.

Города-участники акции: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Выборг, Новозыбков, Смоленск, Краснодар, Петровск, Амурск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саратов, Калининград, Мурманск, Самара, Петрозаводск, Кострома, Новороссийск, Великий Новгород. Список дополняется.

Информацию по другим городам-участникам можно узнать по телефону +7 (495) 665-10-07 или geroi@dadobro.com, также вы можете позвонить, чтобы присоединиться к поездкам волонтеров.