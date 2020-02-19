В Магадане в полицию жалуются на пса, срывающего с прохожих шапки

В Управлении МВД по Магаданской области сообщили о заявлениях от трех граждан, которые пожаловались на незаурядные преступления: уличная собака отбирает у горожан головные уборы.

Информационный портал «Весьма» рассказывает, что очевидцы сталкивались с бродячим псом в парке Болдырева и других окрестных территориях. У многих он также срывал с головы шапки.

Предполагается, что играть с аксессуарами собаку научили ученики ближайшей школы, которые кидали ему во время игры варежки и шапки.

Жалобы местных жителей были направлены полицейскими в мэрию Магадана для принятия необходимых мер.