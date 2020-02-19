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В Еврейской автономной области завели дела на восьмерых иеговистов

Общество
16:40, 19 февраля 2020

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Восемь последователей «Свидетели Иеговы в России» в городе Биробиджане стали фигурантами уголовных дел об участии в экстремистской организации, пишет «ОВД-Инфо».

По версии следствия, подозреваемые возобновили деятельность ликвидированной в 2016 году религиозной организации в обход закона. Четыре человека из числа родственников подозреваемых уже находятся под следствием. По двум делам уже проходят судебные заседания.

Последователи «Свидетелей Иеговы» преследуются сейчас во многих регионах России. Недавно были задержаны адепты этого религиозного течения в городе Урай. Также сообщалось, что в оренбургской колонии пять иеговистов получили травмы, которые во ФСИН квалифицируют как нанесенные по неосторожности. У одного из задержанных якобы повреждено ребро, легкое и почка.

[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]

Рубрика: Общество

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