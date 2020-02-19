Волонтером организации "Насилию.нет" заинтересовался Центр "Э"

Сотрудники Центра «Э» прибыли в квартиру редактора научного отдела журнала «Нож» Олега Васильева, более известного как Серое Фиолетовое, и его подруги Виктории.

Визиты силовиков в квартиру начались с того момента, как туда на одну ночь заселилась 20-летняя подопечная центра «Насилию.нет». 14 февраля девушка ушла из дома, где мать неоднократно приковывала ее наручниками к батарее и избивала. Там же клиентка центра подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины, которого мать называла «женихом» дочери. Девушка уточняет, что она не состоит в отношениях с этим человеком.

15 февраля в квартиру к волонтерам центра дважды приезжали полицейские, а следующие два дня участковый требовал от Виктории прийти в отделение. 18 февраля он прибыл в квартиру с психиатром и задавал вопросы о девушке, которая сбежала из дома.

Мать подопечной Центра «Насилию.нет» грозилась объявить дочь в розыск, хотя та является совершеннолетней и дееспособной. С соответствующим заявлением девушка обратилась в ОВД, попросив не инициировать ее поиски по просьбе родственницы.

19 февраля сотрудники Центра «Э» задавали Серому Фиолетовому вопросы о смене пола и политических перформансах. После разговора полицейские пообещали «чаще видеться».