Дружба между начальником и подчиненным: три совета, которые помогут ее сохранить

Эксперт: руководитель программы «Лидеры производительности», директор центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

Психологический климат в коллективе — один из важнейших факторов производительности труда. Автоматизация, правильная организация рабочего пространства, выстраивание производственных потоков — безусловно, все это очень важно. Но продуктивность работы определяется и тем, идет человек на работу с радостью или же как на пытку. Во многом это зависит от отношений, которые сложились с коллегами — в том числе, стоящими на другой ступени корпоративной иерархии.

Хороша ли для работы дружба между начальником и подчиненным? Ответ может быть как положительным, так и отрицательным. В некоторых компаниях такие отношения запрещены корпоративными стандартами. Дело в том, что они несут определенные риски — например, риск раскрытия конфиденциальной информации.

С другой стороны, в лучшем из вариантов дружеские отношения — это совместные праздники, общие переживания, позитивные эмоции, которые могут положительно повлиять на сплоченность команды, создать благоприятный климат для продуктивной работы.

Так что же делать, если близкий человек оказался твоим начальником или подчиненным? Есть несколько универсальных принципов, которые помогут сохранить дружеские отношения без ущерба для общего дела.

1. Принимать рабочие отношения как социальные роли.

Ценности, которые дают человеку дружба и работа, очень похожи. Это стабильность, защищенность, уверенность и чувство принадлежности к группе. Отличие состоит в том, что на работе существуют определенные иерархии и роли. Руководитель, прежде всего, отвечает за общий результат команды. Это значит, что он несет ответственность не только перед руководством компании или перед своим другом-сотрудником, но и перед всем большим коллективом. Сотруднику, в свою очередь, необходимо быть хорошим профессионалом, компетентным в выполнении служебных задач. Важно, чтобы обе стороны адекватно понимали свои социальные роли. А главное — принимали их.

История с хеппи-эндом: Сотрудница арт-галереи Алла провела веселый уик-энд на даче своего директора Василия. Их семьи дружили много лет и были рады провести два дня вместе. О том, что заявка на участие в выставке не была отправлена в пятницу, Алла вспомнила только в понедельник. Льготный период оплаты как раз успел закончиться, так что, оплачивая счет, фирме пришлось выйти за рамки бюджета. Хозяин галереи разозлился и потребовал оштрафовать виновницу расходов. Вызывая Аллу «на ковер», Василий был готов к требованиям «как-нибудь все замять, ты же мой друг» и перекладыванию вины («Я спешила на твою вечеринку, пусть тебя и наказывают!»). Но Алла выслушала Василия и сказала: «Я знаю, что тебе приходится поступать так, потому что этого требует твоя работа». Алла и Василий дружат до сих пор.

2. Разделять пространство на рабочее и личное.

Для большей части коллектива личная жизнь коллег — закрытая информация. Если друг-подчиненный знает о проблемах или, наоборот, о счастье в семье руководителя, не стоит нести эти знания миру. То же неписанное правило касается и начальника.

Делиться личными переживаниями лучше в нерабочее время и в нерабочей обстановке. Даже бизнес-ланч — не лучший повод обсудить наболевшее, но работы не касающееся. Для того, чтобы пообщаться без галстуков и пиджаков, забыв о социальных ролях, есть выходные и вечера.

История с хеппи-эндом: Илья и Алевтина претендовали на одну должность. Устранить конкурентку Илья решил старым недобрым способом римского сената — «Разделяй и властвуй!» Не было секретом, что Алевтина дружит с одной из своих подчиненных, менеджером Олесей. Илья зашел сразу с двух сторон. Сначала он «случайно» озвучил при Алевтине конфиденциальную информацию, касающуюся трансформации отдела Олеси. Он не сомневался, что Алевтина тут же поделится «горячей новостью» с подругой. Та отнесет сплетню коллегам, а уж они устроят скандал на все предприятие. Ведь успеют узнать, что инициатор неприятных новшеств — Алевтина, мечтающая занять кресло начальника любой ценой.

Но скандала не случилось. Ни Алевтина, ни Олеся не сказали друг другу о том, что услышали от Ильи, потому что на работу ходили работать, а не разносить непроверенные слухи.

3. Не использовать рабочее положение в личных целях.

Руководитель не может рассчитывать на сверхурочную работу, выполнение дополнительных поручений и задач «по дружбе». Также как сотрудник — на незаслуженные отгулы, премии и карьерный рост. Эту тему друзьям желательно обсудить «на берегу», еще до начала совместной работы — тогда в дальнейшем будет меньше поводов для конфликтов и непониманий.

Руководителю стоит четко демонстрировать, что принципы взаимодействия, критерии оценки работы, меры стимулирования и мотивации едины для всех. А сотруднику пойдут на пользу ровные отношения со всеми членами коллектива без исключений.

История с хеппи-эндом: Леонид был рад возможности поработать под началом своего приятеля Андрея — у того было, чему поучиться. Правда, постоянно приходилось задерживаться на работе по вечерам. А еще — выполнять задания, в обязанности Леонида не входящие. Но как откажешь другу?.. Когда Андрей попросил подчиненного «не в службу, а в дружбу» полдня поработать в воскресенье, тот согласился — «раз уж так надо…». Вскоре ТЗ изменилось: выйти требовалось уже в воскресенье, а не в субботу. На этот день у Леонида было много личных планов: утром — в театр, вечером — на соревнования сына. Но пообещал же. Леонид решил, что в театр пойдет в другой день, а к сыну как раз успеет, и сдал билеты. И тут позвонил Андрей: «Я говорил "полдня"? Нет, ты нужен мне до вечера!» Причем, о двойной оплате выходного речь даже не шла: Андрей рассчитывал, что помощь будет «дружеской».

Произнеся слово «нет», Леонид сначала услышал, что является предателем, воткнувшим другу нож в спину. Потом — что может даже не ждать обещанных ранее бонусов. Вскоре Леонид уволился из фирмы Андрея. В чем же хеппи-энд? Леонид устроился в компанию, где подобные ситуации были невозможны. Чего и вам всем желаем!