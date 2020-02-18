Житель Кемерова получил 11 лет за попытку обменять килограмм героина на комнату

Кемеровский районный суд приговорил к 11 годам колонии местного жителя, который пытался сбыть крупную партию героина.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на областное управление МВД.

Сообщается, что 56-летний мужчина, за которым с августа 2018-го вели слежку сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, собирался обменять героин на комнату в общежитии.

Мужчину задержали в лесополосе у трассы «Кемерово – Тайга» после того, как он выкопал сверток с килограммом наркотического вещества, уточнили в ведомстве.