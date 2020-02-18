Если 31 декабря не сделать выходным, "это грозит анархией", заявил Жириновский

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что будет настаивать на принятии закона, по которому 31 декабря станет выходным днем, несмотря на мнение правительства.

«Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР о введении выходного 31 декабря. Мы не согласны. Это грозит анархией. В одних регионах ввели выходной, в других нет, на одном предприятии работают, на другом нет. Так не годится», — написал он в своем Twitter.

Политик также отметил, что считает необходимым ограничить новогодние праздники тремя днями: 31 декабря, а также 1 и 2 января. «Вот три дня святых, все остальное — в отпуск, когда хотят, пусть берут. Чтобы не было проблем, раз и навсегда это закончить», — пояснил он ТАСС.

Ранее стало известно, что кабинет министров отверг предложение партии Жириновского о выходном 31 декабря. Там считают, что возможности для переноса выходных на этот день уже есть, а «дополнительного регулирования для этого не требуется».

По данным опроса, проведенного в минувшем декабре, на последний Новый год планировали отпроситься с работы 31 декабря 20% россиян.