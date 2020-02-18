В России отменили наказание за нацистскую символику, не являющуюся пропагандой

Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики в случае, если оно не несет в себе пропаганду.

Соответствующие поправки к КоАП депутаты приняли в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что изменения внесены в статью 20.3 КоАП РФ, в соответствии с которой использование нацистской символики каралось штрафом в размере до 50 тысяч рублей или арестом до 15 суток.

В соответствии с нововведением административная ответственность не будет наступать в том случае, если при демонстрации «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

По словам депутата Госдумы Елены Ямпольской, которая выступила одним из авторов поправок, из закона таким образом убрали «момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, советские плакаты, фрагменты фото- и кинохроники».

Отмечается, что ноябре 2019 года депутаты уже принимали закон, позволяющий демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при отсутствии пропаганды и в учебно-просветительских целях. Тогда были внесены соответствующие поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности».