В Китае подтвердили смерть главврача уханьской больницы от коронавируса

Главврач больницы в Ухане Лю Чжимин сегодня утром скончался от коронавируса, сообщает The Daily Mail со ссылкой на CCTV. Отмечается, что его смерть была подтверждена официальными представителями системы здравоохранения Китая.

Ночью с 17 на 18 февраля об этом сперва заявило местное телевидение, однако позднее эту новость опровергли, однако с утра власти констатировали, что «все усилия [по его] спасению потерпели неудачу».

По последним данным, в Китае новым типом пневмонии заражены уже 72 438 человек, а умерли от болезни 1 886 человек, передает Reuters.

Накануне посольство России в Токио заявило в своем Facebook о первом случае заражения россиянки коронавирусом — это произошло на круизном лайнере Diamond Princess, который находится под карантином.