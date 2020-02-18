Учителя года в ростовских Шахтах оштрафовали на 10 тысяч за оскорбление ученика

Преподавателю истории из школы города Шахты Алексею Желтову присудили штраф в размере 10 тысяч рублей по статье об оскорблении, пишет «Новая газета».

11 декабря педагог сделал ряд грубых высказываний в сторону одиннадцатиклассника, который во время встречи с депутатом областного Заксобрания Екатериной Стенякиной в шутку сказал, что они с ней «идеологические противники». На следующем уроке Алексей Желтов потребовал от ученика в грубой форме, чтобы тот забирал документы из школы, иначе он якобы перестанет быть классным руководителем и уволится из школы.

Когда скандал начал набирать обороты, мужчина, по словам одиннадцатиклассников, требовал, чтобы они поддерживали его, иначе не сдадут ЕГЭ.

13 декабря учитель выложил в сеть видео, в котором говорит, что расценил поведение старшеклассника как наглое и фамильярное. «Я понимаю недопустимость своих действий, это были действия непедагогичные и непрофессиональные. Я признаю это, приношу свои извинения мальчику и его семье», — сказал Желтов.

В Шахтах Алексей Желтов является победителем городского конкурса «Учитель года» и претендовал в прошлом году на звание «Учителя года Ростовской области».