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Театральные критики призвали завести уголовные дела о пытках в деле "Сети"

Общество
17:56, 18 февраля 2020

Театральные критики выступили в защиту осужденных по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ — прим. ред.). Об этом говорится в публикации на сайте журнала «Театр».

Они заявили, что не считают приговор справедливым, и подчеркнули, что в ходе судебного процесса следствием не было представлено «ни одного внятного аргумента», говорящего о виновности молодых людей. 

«Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию», — пишут они.

Критики призвали коллег из театральной сферы присоединиться к их акции, а также использовать сцены театров для информирования людей.

«Мы требуем немедленного повторного расследования, а также возбуждения уголовного дела и наказания тех, кто участвовал в пытках, подтасовках документов и ложных обвинениях фигурантов дела "Сети"», — заяляют они.

Накануне Sobesednik.ru сообщил о забастовке книготорговцев, которые также отказались признавать решение суда по этому делу и выступили против использования пыток.

Рубрика: Общество

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