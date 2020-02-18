Правительство не видит аргументов для индексации пенсий работающих россиян

Новое правительство не увидело оснований для индексации пенсий работающих россиян, отметив, что инфляцию они могут покрыть с помощью зарплаты.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров», — пояснили представители кабинета министров в своем отзыве на законопроект, внесенный членом Совета Федерации и представителем КПРФ Василием Иконниковым.

В самом тексте документа законодатель указал, что снятие моратория на индексацию пенсий работающих пенсионеров, введенный в 2016 году, приведет к дополнительным затратам Пенсионного фонда: в 2020 году они вырастут на 368,5 миллиарда рублей, в 2021[-м] — на 426,4 млрд, а в 2022[-м] — на 524,6 млрд. Сенатор аргументировал свою точку зрения тем, что «фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров».

Тем не менее, как отмечает «Интерфакс», в ответе правительства говорится, что предложение «требует дополнительного обоснования».

При этом сопредседатель профильной рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции Талия Хабриева заявляла ТАСС, что в случае закрепления обязательной индексации пенсий в Основном законе она распространится и на работающих пенсионеров, однако подчеркнула, что это будет регулироваться федеральным законом.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в правительстве Дмитрия Медведева также не рассматривали возможность принятия подобного законопроекта.