Как изменятся российские школы через пять лет

В центре внимания
Людмила Путина-Очеретная // фото: Global Look Press
Людмила Путина-Очеретная решила сменить крышу
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Планировали спланировать теракты". Где в деле "Сети" настоящий акт устрашения

Новости дня

18 февраля, вторник

[13:49]Очередная пациентка с депрессией стала фигуранткой дела о контрабанде бупропиона
[13:47]Посол назвал нынешние отношения между Польшей и РФ худшими за последние 75 лет
[13:46]Правительство не видит аргументов для индексации пенсий работающих россиян
[12:55]Отца брошенных в Шереметьево детей просят ограничить в родительских правах
[12:54]В Москве мужчина угрожал персоналу бара травматическим пистолетом
[11:28]В Китае подтвердили смерть главврача уханьской больницы от коронавируса
[10:58]Россияне стали хуже относится к США и ЕС, но 80% предпочитают дружить с Западом

17 февраля, понедельник

[19:30]На реорганизацию коррекционных школ будут выделять по 1 миллиарду в год
[18:10]Активист в Новосибирске потребовал закрыть выставку о размножении животных
[17:59]В Счетной палате не могут объяснить экономический смысл покупки Сбербанка
[17:55]В Кремле отметили честность Исинбаевой после ее заявления о Конституции
[17:41]Мужчина в Ростове с башенного крана требовал встречи с Путиным и Бастрыкиным
[17:27]Начальник московской полиции Сергей Плахих уходит в отставку по выслуге лет
[17:20]Коты Кузя и Мурис покинут Рижскую думу и вернутся обратно к Нилу Ушакову
[17:17]Президент "Сочи" заявил, что совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина
[17:15]Правовой эксперт не уверен, что либерализация УК поможет предпринимателям
[17:15]Представители ВШЭ подтвердили кражу пяти компьютеров из здания на Покровке
[17:14]Генерал ФСБ назвал "шпиономанией" данные о поиске кабелей связи возле Ирландии
[16:57]Продавщицу кондитерского мака из Воронежа отпустят по УДО
[16:55]Напавший на алтарников в Липецке пояснил, что просто встал "не с той ноги"
[16:38]Участники пранка на тему коронавируса в Челябинске оштрафованы на тысячу каждый
[16:32]Россиянку с коронавирусом доставят в японскую больницу на лечение
[16:30]Омич заколол друга "на слабо", и, пряча улики, отрезал ему голову
[16:06]Депутаты отозвали законопроект о вызове глав госкорпораций для отчетности
[16:04]В Анкаре ранен директор школы, на которого напал один из ее сотрудников
[15:59]В ГД не подтвердили факт увольнений силовиков после митингов в Москве
[15:58]На Урале мужчины с арбалетом пытались отнять у медиков анализы пьяного водителя
[15:57]Синоптики предупредили о десятиградусных морозах в марте
[15:57]Очередная больница в России начала проводить операции по трансплантации сердца
[15:35]Жители Дагестанского поселения перекрыли дорогу из-за попыток отключить им газ
[15:23]Жертвами нападения на протестантскую церковь в Западной Африке стали 24 человека
[15:23]Минздрав планирует до 2025 года начать прививать детей от ВПЧ и других болезней
[15:09]Главу наркоотдела МВД в Наро-Фоминске подозревают в производстве наркотиков
[14:34]В Красноярском крае идет проверка после смерти четырех человек в частном доме
[14:33]В России пройдет забастовка книготорговцев в защиту осужденных по делу "Сети"
[13:58]Мишустин намерен выделить по 5 млрд каждому проблемному региону
[13:57]Рост половых преступлений против детей связали с развитием соцсетей
[13:02]В ХМАО расследуют дело о нападении сотрудника турфирмы на телеоператора
[12:10]Сенатор заявил об уголовных делах и увольнениях силовиков из-за летних протестов
[11:55]В Петербурге подан иск против еще одной местной жительницы, нарушившей карантин

Фото: depositphotos
Рецепт: Шоколадное пирожное в кофейной кружке
Tim Hall / Global Look Press
Домашние растения снижают стресс на рабочем месте
Фото: Global Look Press
Подоходный налог можно оплачивать заранее
 
Девять критериев для выбора мультиварки
Фото: depositphotos
Почему при заказе товаров по почте нужно указывать реальную цену
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных
Стивен Кинг. Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Ниша Донцовой заполнена, теперь россияне любят Стивена Кинга

Как изменятся российские школы через пять лет

Общество
13:39, 18 февраля 2020

Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны
Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны

Цифровые технологии трансформируют экономику, общество и уверенно проникают в сферу образования, в том числе в школе.

О том, каким может стать процесс обучения в ближайшие годы, рассказывает Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру»:

– Школа закладывает основы для интеллектуального развития личности. Развивается школа – прогрессирует и общество. Страна заинтересована в специалистах, которые стали бы движущей силой экономики нового типа, и хотя профессиональной подготовкой занимаются вузы, школа все равно остается фундаментом. 

Родители довольны качеством обучения детей, но, согласно опросу ВЦИОМ, многие из них хотели бы, чтобы школа стала более современной, отвечающей мировым стандартам. Пока что в рейтинге PISA Россия занимает 31-е место по читательской грамотности детей (479 баллов из 1000), 30-е – по математическим знаниям, 33-е – по естественным наукам. 

Можно ли изменить эту ситуацию? Однозначно да, и сегодня уже заданы векторы развития российской школы. 

Игры на уроке

Геймификация – далеко не новый тренд, однако в последнее время это понятие было переосмыслено, стало частью современных коммуникативных и образовательных стратегий. Ее использует бизнес для обучения сотрудников, бренды – для вовлечения потребителей в своих рекламных кампаниях. Благодаря новой волне интереса к игровой деятельности геймификация проникает и в систему образования – например, ее активно внедряют в вузах

При обучении в школе интерактивный формат и визуализация образовательного контента также используется все чаще. Оригинальные программы и курсы позволяют делать процесс обучения более увлекательным, повышать познавательную мотивацию детей. 

Например, обучающие задания по школьной программе могут быть представлены в формате красочных анимированных карточек, как на индийской платформе Byju's. И такой формат востребован, это подтверждает и статистика: на платформе зарегистрировано 42 миллиона учеников.

Для каждого ребенка сервис выстраивает личную траекторию обучения, которая отображается в виде пути, который он прошёл, времени, за которое выполнено каждое задание. Элементы геймификации используются и в самих заданиях в виде анимации, увлекательных тестов. 

В российских школах интерактивный образовательный контент также очень популярен. Более 3,6 миллиона детей изучают предметы школьной программы во всех регионах страны и 220 тысяч учителей используют для проведения занятий в классе образовательную онлайн-платформу «Учи.ру». Образовательный процесс построен на диалоге. Система задает ученику вопрос, и если она получает правильный ответ, то за ним следует новое, более сложное задание. Если нет, идет серия наводящих вопросов, отвечая на которые, ребенок сам приходит к правильному ответу. Это не автоматические тесты, а именно общение, основанное на понимании, повторении и закреплении материала, а также поддерживающая мотивирующая к обучению среда.

Большая ценность подобного интерактивного обучения в том, что ученик видит свой прогресс и самостоятельно идет к цели. Это воспитывает такие качества, как самостоятельность, ответственность, умение принимать решения. Дети видят, что добиваются результата, от этого растет их удовлетворенность процессом обучения, им нравится учиться.

Автоматическая проверка знаний

Сегодня в мире распространяются технологии, которые освобождают человека от многих рутинных обязанностей. Например, сотрудники финансовой сферы уже практически избавились от такой деятельности, как заполнение и сверка счетов-фактур на предмет ошибок. Каждую вторую финансовую операцию в мире выполняет специальный роботизированный софт.

Учителя также пользуются преимуществами цифровых решений. Можно с уверенностью сказать, что большинство российских школ все активнее используют технологии, которые позволяют автоматизировать процессы и снизить нагрузку на учителей, высвобождая время на индивидуальную работу с учеником, творчество и общение.

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 2700 учителей из всех регионов России, 30% респондентов отмечают, что благодаря использованию цифровых технологий экономят более часа своего рабочего времени каждый день, еще 31% – от 30 до 60 минут в день. Во многом это происходит благодаря тому, что учителя пользуются готовыми заданиями и сценариями уроков, доступными в интернете (так ответили 70% респондентов), а также отслеживают успеваемость учеников в личном онлайн-кабинете учителя (56% опрошенных учителей).

Сегодня школы все активнее используют онлайн-ресурсы, которые позволяют учителю задать домашнее задание в электронном виде и мгновенно увидеть результаты каждого ученика. Часть обучения и проверки домашних заданий уже сегодня в некоторых школах строится по модели смешанного обучения «перевернутый класс»: ученикам предлагается дома самостоятельно разобрать новую тему и решить задания на образовательной онлайн-платформе. После этого учитель изучает, кто как освоил тему, глядя на статистику решенных каждым учеником заданий в личном кабинете, а в классе сосредотачивает внимание на проработке моментов, которые вызвали у учеников наибольшие сложности, и дополняет и расширяет освоенный дома материал.

Эта тенденция будет только усиливаться. Так, в конце января этого года рабочая группа правительства начала обсуждать внедрение сервисов по автоматизированной проверке домашних заданий для 5–11 классов. 

Мобильность образования

Географические особенности России таковы, что не во всех отдаленных районах и сельских местностях есть достаточное количество педагогов (впрочем, эта картина в целом характерна для всех квалифицированных кадров). UNESCO рекомендует всем развивающимся странам внедрять технологии для решения проблемы недоступности образования, и прежде всего – удаленные сервисы для бесплатного обучения в школах. 

Россия встала на путь все большего использования онлайн-технологий и работы с цифровыми образовательными ресурсами. Это не только отличное решение для отдаленных территорий и детей с особенностями развития – она может применяться повсеместно и в крупных развитых городах. Например, в период карантина – чтобы процесс обучения не прерывался. А еще эта технология открывает новые возможности для способных учеников, каждый из которых сможет заниматься у лучших учителей страны. 

Онлайн-обучение - это нарастающий тренд. Сегодня 59% родителей в России в той или иной мере допускают, что их ребенок будет получать образование онлайн. Все популярнее становится домашняя форма обучения, при которой родители предпочитают самостоятельно учить детей по утвержденной государством программе. При этом учиться можно как по школьным учебникам, так и по авторским методикам: главное –выполнение программы и своевременная аттестация. 

В России занятия на цифровых платформах в той или иной степени используются на уроках в школах во всех регионах – например, в течение части урока отрабатывают задания на компьютерах, планшетах, интерактивной доске или же проводят в компьютерном классе один из пяти уроков математики в неделю. Кроме того, на таких платформах ребенок охотнее занимается после школы дополнительно. Детей привлекает то, что они могут выбрать свой ритм освоения материала, сфокусироваться именно на тех темах, которые не смогли изучить в школе, и восполнить знания в спокойном темпе и привычной домашней обстановке. 

Отправиться в космос, не вставая из-за парты

Использование технологий виртуальной и дополненной реальности может добавить мотивации школьникам. Это подтверждают исследования. Учащиеся старших классов – поколение Z – неразрывно связаны с гаджетами, нравится это или нет старшему поколению. Трое из четырех «зетов» хотели бы видеть виртуальную реальность частью своего повседневного опыта. Дети более младшего возраста (поколение альфа) еще более дружны с технологиями, это часть их жизни с рождения. Университет Айовы опубликовал любопытную статистику: к двум годам 90% из них уже могут использовать планшет по назначению. 

Сегодня в России идет тестирование систем VR/AR-реальности на обычных школьных уроках. Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны, причем не только в центральном регионе, но в 75 субъектах федерации.

Визуальные технологии могут использоваться, например, на уроках географии – ученики смогут совершать экскурсии по всему земному шару, «заглядывая» в недра вулканов и «посещая» джунгли Амазонки с помощью VR-приложений, подобных Google Expeditions. А тестирование виртуальной реальности на уроке физики по теме «магнетизм» в Москве и Владивостоке показало, что при обучении с помощью новых технологий дети стали лучше понимать абстрактные законы природы: результаты тестов по теме улучшились почти на 30%, а общий результат ОГЭ – на 2,5 балла. 

Общество и экономика меняются под влиянием цифровых технологий. В школах перемены происходят постепенно, но весьма уверенно. Очевидно, что в будущем определенную часть программы дети будут осваивать самостоятельно, например онлайн или с помощью иных техник самообучения. Проверка знаний по большей части перейдет в автоматический режим, становится заметнее роль искусственного интеллекта. Функции учителя также трансформируются. В дополнение к передаче знаний возрастает значимость роли учителя как наставника и умения мотивировать подрастающие поколения, учить их мыслить, работать с информацией, искать и находить новые решения.

Сергей Веременко,
заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру»

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Общество

Правительство не видит аргументов для индексации пенсий работающих россиян

Читать далее >

Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны

Общество

Как изменятся российские школы через пять лет

Читать далее >

Карикатура на Путина, Собянина и Воробьева на открытии МЦД. Автор: Камиль Бузыкаев / специально для "Собеседника"

Общество

МЦД: для чиновников, но не для людей?

Читать далее >

Политика
Посол назвал нынешние отношения между Польшей и РФ худшими за последние 75 лет
Россияне стали хуже относится к США и ЕС, но 80% предпочитают дружить с Западом
Начальник фээсбэшника, "раскрывшегося" пьяным на свадьбе, перевелся в Крым
Анатолий Вассерман: Россия может считаться правопреемницей СССР
Общество
МЦД: для чиновников, но не для людей?
Как изменятся российские школы через пять лет
Правительство не видит аргументов для индексации пенсий работающих россиян
В Китае подтвердили смерть главврача уханьской больницы от коронавируса
Колумнисты
Ясин Евгений

Ясин
Евгений

экономист

Выходит, все эти годы мы хотели, чтобы санкции отменили, потом убеждали россиян, что они принесли пользу, а теперь, как выяснилось, боимся, что их отменят?

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Соучастие в великой государственной лжи и чувство своеобразного завета с государством нам дороже любых побед, потому что победители бывают виноваты, а мы – никогда

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иван Голунов правильно требует открыть карты покрупнее: журналистом движет не желание отомстить за себя – он пытается довести до конца важное для всех нас дело

Культура и ТВ
Четвертый MacCoffee BOLLYWOOD FILM FESTIVAL
Коллеги о "лицедее" – виновнике ДТП: Раньше он пьяным за руль не садился
Худрук МХАТа Бояков заплатит восьми актерам по 3 тысячи за моральный ущерб
Пластический театр: премьера спектакля БОГinЯ
Шоу-бизнес
Кушанашвили обвинил Водонаеву в пиаре на скандале с маткапиталом
Виталий Милонов: Киркоров сатанинским клипом нагадил себе на голову
"Ты врешь, Андрей!": Разин грозит отсудить у Малахова огромные деньги
Друг Евгения Петросяна назвал дочь юмориста Викторину неблагодарной

Здоровье
Очередная пациентка с депрессией стала фигуранткой дела о контрабанде бупропиона
Россиянку с коронавирусом доставят в японскую больницу на лечение
Минздрав планирует до 2025 года начать прививать детей от ВПЧ и других болезней
Очередная больница в России начала проводить операции по трансплантации сердца
Туризм
Причиной ЧП с катерами в Таиланде назвали превышение скорости одним из капитанов
Российские авиакомпании могут получить 1,6 млрд из-за отмены полетов в КНР
Бастрыкин поручил СК расследовать гибель детей из РФ в аварии катеров в Таиланде
Сервисы по бронированию запретили съем жилья в Пекине до конца февраля
Авто
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
В Москве стало вполовину меньше смертей на дорогах, несмотря на рост числа авто
Bloomberg назвал реформу Конституции "планом Б" Путина после неудачи с Беларусью
На московских дорогах предлагают снизить минимальную скорость до 50 км/ч
Недвижимость
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными
Свежий номер

Фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Зачем в Россельхозбанк годами вбухивают бюджетные деньги
Схематическое изображение вириона вируса гепатита дельта. Изображение: By Rafael Aldabe, Lester Suárez-Amarán, Carla Usai and Gloria González-Aseguinolaza. CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45205823
В России создан уникальный препарат для лечения гепатита дельта
Три поколения семьи Кириенко – за одним столом // фото в статье: соцсети
Как родня Кириенко заработает на мусоре и где от этого отдохнет
Александр Ширвиндт. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
По путинским местам: как Пикалёво дошло до ручки
Лех Валенса. Фото: Wojtek Laski/EastNews
Лех Валенса:
От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет
Андрей Смирнов // фото: PhotoXpress
Андрей Смирнов:
Никакого будущего, кроме демократии, у России нет
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно


Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press
Кушанашвили обвинил Водонаеву в пиаре на скандале с маткапиталом
Global Look Press
"Ты врешь, Андрей!": Разин грозит отсудить у Малахова огромные деньги
Евгений Устюгов
Устюгов всё знал еще в 2014-м. Почему молчали остальные?
Фото: Global Look Press
"Попрошайничество и голодная смерть": депутат о будущем пенсионеров после скандала в Думе
скриншот со страницы в соцсети "ВКонтакте", где выложены фото
Владимир Осечкин: Застольные фото убийцы Немцова – слив силовиков

Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны
Как изменятся российские школы через пять лет
Это – обычная казарма... (Фото: Global Look Press)
Солдат спит, а казарма... думает: солдат заселят в "умный дом"
Михаил Асташов // фото в статье: соцсети
Паралимпийцу – курьеру сервиса доставки дали денег на поездку в Токио
"Вся страна ржет с тобой": зрители благодарят ведущую, посмеявшуюся над льготами
Кадр из фильма «Формула любви»
Оживлял мертвецов и обманывал знать: мифы и правда о графе Калиостро
^