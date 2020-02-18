Как изменятся российские школы через пять лет

Цифровые технологии трансформируют экономику, общество и уверенно проникают в сферу образования, в том числе в школе.

О том, каким может стать процесс обучения в ближайшие годы, рассказывает Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру»:

– Школа закладывает основы для интеллектуального развития личности. Развивается школа – прогрессирует и общество. Страна заинтересована в специалистах, которые стали бы движущей силой экономики нового типа, и хотя профессиональной подготовкой занимаются вузы, школа все равно остается фундаментом.

Родители довольны качеством обучения детей, но, согласно опросу ВЦИОМ, многие из них хотели бы, чтобы школа стала более современной, отвечающей мировым стандартам. Пока что в рейтинге PISA Россия занимает 31-е место по читательской грамотности детей (479 баллов из 1000), 30-е – по математическим знаниям, 33-е – по естественным наукам.

Можно ли изменить эту ситуацию? Однозначно да, и сегодня уже заданы векторы развития российской школы.

Игры на уроке

Геймификация – далеко не новый тренд, однако в последнее время это понятие было переосмыслено, стало частью современных коммуникативных и образовательных стратегий. Ее использует бизнес для обучения сотрудников, бренды – для вовлечения потребителей в своих рекламных кампаниях. Благодаря новой волне интереса к игровой деятельности геймификация проникает и в систему образования – например, ее активно внедряют в вузах.

При обучении в школе интерактивный формат и визуализация образовательного контента также используется все чаще. Оригинальные программы и курсы позволяют делать процесс обучения более увлекательным, повышать познавательную мотивацию детей.

Например, обучающие задания по школьной программе могут быть представлены в формате красочных анимированных карточек, как на индийской платформе Byju's. И такой формат востребован, это подтверждает и статистика: на платформе зарегистрировано 42 миллиона учеников.

Для каждого ребенка сервис выстраивает личную траекторию обучения, которая отображается в виде пути, который он прошёл, времени, за которое выполнено каждое задание. Элементы геймификации используются и в самих заданиях в виде анимации, увлекательных тестов.

В российских школах интерактивный образовательный контент также очень популярен. Более 3,6 миллиона детей изучают предметы школьной программы во всех регионах страны и 220 тысяч учителей используют для проведения занятий в классе образовательную онлайн-платформу «Учи.ру». Образовательный процесс построен на диалоге. Система задает ученику вопрос, и если она получает правильный ответ, то за ним следует новое, более сложное задание. Если нет, идет серия наводящих вопросов, отвечая на которые, ребенок сам приходит к правильному ответу. Это не автоматические тесты, а именно общение, основанное на понимании, повторении и закреплении материала, а также поддерживающая мотивирующая к обучению среда.

Большая ценность подобного интерактивного обучения в том, что ученик видит свой прогресс и самостоятельно идет к цели. Это воспитывает такие качества, как самостоятельность, ответственность, умение принимать решения. Дети видят, что добиваются результата, от этого растет их удовлетворенность процессом обучения, им нравится учиться.

Автоматическая проверка знаний

Сегодня в мире распространяются технологии, которые освобождают человека от многих рутинных обязанностей. Например, сотрудники финансовой сферы уже практически избавились от такой деятельности, как заполнение и сверка счетов-фактур на предмет ошибок. Каждую вторую финансовую операцию в мире выполняет специальный роботизированный софт.

Учителя также пользуются преимуществами цифровых решений. Можно с уверенностью сказать, что большинство российских школ все активнее используют технологии, которые позволяют автоматизировать процессы и снизить нагрузку на учителей, высвобождая время на индивидуальную работу с учеником, творчество и общение.

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 2700 учителей из всех регионов России, 30% респондентов отмечают, что благодаря использованию цифровых технологий экономят более часа своего рабочего времени каждый день, еще 31% – от 30 до 60 минут в день. Во многом это происходит благодаря тому, что учителя пользуются готовыми заданиями и сценариями уроков, доступными в интернете (так ответили 70% респондентов), а также отслеживают успеваемость учеников в личном онлайн-кабинете учителя (56% опрошенных учителей).

Сегодня школы все активнее используют онлайн-ресурсы, которые позволяют учителю задать домашнее задание в электронном виде и мгновенно увидеть результаты каждого ученика. Часть обучения и проверки домашних заданий уже сегодня в некоторых школах строится по модели смешанного обучения «перевернутый класс»: ученикам предлагается дома самостоятельно разобрать новую тему и решить задания на образовательной онлайн-платформе. После этого учитель изучает, кто как освоил тему, глядя на статистику решенных каждым учеником заданий в личном кабинете, а в классе сосредотачивает внимание на проработке моментов, которые вызвали у учеников наибольшие сложности, и дополняет и расширяет освоенный дома материал.

Эта тенденция будет только усиливаться. Так, в конце января этого года рабочая группа правительства начала обсуждать внедрение сервисов по автоматизированной проверке домашних заданий для 5–11 классов.

Мобильность образования

Географические особенности России таковы, что не во всех отдаленных районах и сельских местностях есть достаточное количество педагогов (впрочем, эта картина в целом характерна для всех квалифицированных кадров). UNESCO рекомендует всем развивающимся странам внедрять технологии для решения проблемы недоступности образования, и прежде всего – удаленные сервисы для бесплатного обучения в школах.

Россия встала на путь все большего использования онлайн-технологий и работы с цифровыми образовательными ресурсами. Это не только отличное решение для отдаленных территорий и детей с особенностями развития – она может применяться повсеместно и в крупных развитых городах. Например, в период карантина – чтобы процесс обучения не прерывался. А еще эта технология открывает новые возможности для способных учеников, каждый из которых сможет заниматься у лучших учителей страны.

Онлайн-обучение - это нарастающий тренд. Сегодня 59% родителей в России в той или иной мере допускают, что их ребенок будет получать образование онлайн. Все популярнее становится домашняя форма обучения, при которой родители предпочитают самостоятельно учить детей по утвержденной государством программе. При этом учиться можно как по школьным учебникам, так и по авторским методикам: главное –выполнение программы и своевременная аттестация.

В России занятия на цифровых платформах в той или иной степени используются на уроках в школах во всех регионах – например, в течение части урока отрабатывают задания на компьютерах, планшетах, интерактивной доске или же проводят в компьютерном классе один из пяти уроков математики в неделю. Кроме того, на таких платформах ребенок охотнее занимается после школы дополнительно. Детей привлекает то, что они могут выбрать свой ритм освоения материала, сфокусироваться именно на тех темах, которые не смогли изучить в школе, и восполнить знания в спокойном темпе и привычной домашней обстановке.

Отправиться в космос, не вставая из-за парты

Использование технологий виртуальной и дополненной реальности может добавить мотивации школьникам. Это подтверждают исследования. Учащиеся старших классов – поколение Z – неразрывно связаны с гаджетами, нравится это или нет старшему поколению. Трое из четырех «зетов» хотели бы видеть виртуальную реальность частью своего повседневного опыта. Дети более младшего возраста (поколение альфа) еще более дружны с технологиями, это часть их жизни с рождения. Университет Айовы опубликовал любопытную статистику: к двум годам 90% из них уже могут использовать планшет по назначению.

Сегодня в России идет тестирование систем VR/AR-реальности на обычных школьных уроках. Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны, причем не только в центральном регионе, но в 75 субъектах федерации.

Визуальные технологии могут использоваться, например, на уроках географии – ученики смогут совершать экскурсии по всему земному шару, «заглядывая» в недра вулканов и «посещая» джунгли Амазонки с помощью VR-приложений, подобных Google Expeditions. А тестирование виртуальной реальности на уроке физики по теме «магнетизм» в Москве и Владивостоке показало, что при обучении с помощью новых технологий дети стали лучше понимать абстрактные законы природы: результаты тестов по теме улучшились почти на 30%, а общий результат ОГЭ – на 2,5 балла.

Общество и экономика меняются под влиянием цифровых технологий. В школах перемены происходят постепенно, но весьма уверенно. Очевидно, что в будущем определенную часть программы дети будут осваивать самостоятельно, например онлайн или с помощью иных техник самообучения. Проверка знаний по большей части перейдет в автоматический режим, становится заметнее роль искусственного интеллекта. Функции учителя также трансформируются. В дополнение к передаче знаний возрастает значимость роли учителя как наставника и умения мотивировать подрастающие поколения, учить их мыслить, работать с информацией, искать и находить новые решения.

Сергей Веременко,

заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру»