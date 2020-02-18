Для ударившего росгвардейца фигуранта "московского дела" запросили 3,5 года

Прокуратура требует 3,5 года колонии для студента МАИ Андрея Баршая, который проходит обвиняемым по «московскому делу».



С соответствующим заявлением на заседании в Мещанском районном суде Москвы выступила представительница прокуратуры, пишет «Медиазона». Участника акции протеста 27 июля Андрею Баршаю обвиняют по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Сотрудник Росгвардии Александр Козлов, который является потерпевшим, сообщил, что у него нет претензий к Баршаю. «Хотел бы ограничиться условным сроком», – заявил он.

Студента Московского авиационного института Андрея Баршая взяли под стражу 16 октября 2019 года. По версии следствия, на столичной акции протеста 27 июля он толкнул силовика в спину, причинив ему физическую боль.

К моменту ареста в деле не было пострадавшего, он появился только в начале ноября. По словам следователя, имя потерпевшего не называлось, чтобы на него не оказывали давление.

По словам защиты Баршая, его сокамерники шутили при нем про изнасилования и пытались склонить к сделке со следствием, отмечает издание.