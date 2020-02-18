ЦБ хочет переопределить понятие отмывания иностранных денег через НКО

Центробанк опубликовал проект указа об изменении правил, по которым предполагается определять отмывание денег через некоммерческие организации.

Согласно предложению регулятора, о попытках отмывания будут сигнализировать два необходимых признака: платежи, направляемые физическим или юридическим лицом в НКО, должны носить регулярный характер и примерно соответствовать размеру поступающих зарубежных средств.

«Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами», — пояснил ТАСС заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

По данным РБК, сама инициатива об изменении исходит от Росфинмониторинга.

читайте также:

Кому и чем грозят обновленные правила ЦБ о блокировке счетов

«Регулярные транзакции чаще всего используются, для того чтобы запутать источник происхождения денежных средств и придать им вид обоснованного с точки зрения легальности получения платежного средства», — поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, обращая внимание, что предложенные ЦБ правила являются менее размытыми, чем действующие сейчас.

По мнению представителя аудиторской компании ФБК Grant Thornton Александра Сотова, это больше напоминает борьбу с финансированием из-за рубежа НКО, а не с отмыванием денег через них. Он объяснил, что для отмывания чаще используются религиозные организации и профсоюзы.

Ранее Sobesednik.ru отмечал, что в отмывании нелегальных доходов обвиняется Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.