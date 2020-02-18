Apple сократит поставки iPhone из-за трудностей при производстве в Китае

В Apple заявили, что компания не достигнет прогнозируемой прибыли по итогам первого квартала из-за проблем с производством, вызванных коронавирусом, и снижения потребления на внутреннем рынке Китая.

«В нашем квартальном прогнозе, опубликованном 28 января 2020 года, отражалась та информация, которая была доступна на тот момент, и оптимальная оценка темпа возвращения к привычному графику работы с учетом окончания каникул по случаю китайского Нового года 10 февраля», — поясняют в пресс-службе корпорации, отмечая, что коронавирус не позволил возобновить производство в нужном графике, однако сейчас оно уже начато. Нового прогноза по прибыли компания не предоставила.

Кроме того, Apple официально заявила о временном сокращении объемов поставок iPhone по всему миру.

Как ранее писал Sobesednik.ru, участники рынка смартфонов поставки продукции в Россию отложили не только Apple, но и китайские производители.

Однако эксперты, опрошенные РБК, не считают, что сложности в первом квартале серьезно отразятся на IT-гиганте. В первую очередь они объясняют это популярностью Apple Watch, которые, по словам технического аналитика исследовательской компании Creative Strategies Каролины Миланези, «люди восприняли… как решение, которое объединяет технологии и моду».