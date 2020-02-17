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16 февраля, воскресенье

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[10:05]С сыном расстрелянной в Калининграде пары работают психологи

15 февраля, суббота

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[15:32]В Пензе студентки смогут оставлять детей с воспитателем на время занятий
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[14:20]Почти 4,5 тысячи россиян ежегодно умирают из-за употребления наркотиков
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14 февраля, пятница

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В России пройдет забастовка книготорговцев в защиту осужденных по делу "Сети"

Общество
14:33, 17 февраля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Руководители ряда книжных магазинов России заявили, что 17 февраля выйдут на одиночные пикеты в защиту осужденных по статье о терроризме фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ — прим. ред.). Их магазины в этот день будут закрыты. 

В акции примут участие магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, московские «Фаланстер» и «Маршак», «Все свободны» и «Порядок слов» в Санкт-Петербурге, а также краснодарский «Чарли», тульский «Свидетель» и красноярский «Бакен».

Свою акцию они называют забастовкой книготорговцев.

«Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью», — говорится в заявлении организаторов в соцсети. По их мнению, решению суда в отношении молодых людей из Пензы, признательные показания которых, как они уверены, были «выбиты под пытками», говорит о том «наверное, где-то мы [граждане] все ошиблись».

Ранее Sobesednik.ru передавал, что Приволжский окружной военный суд 10 февраля признал вину семерых фигурантов дела, назначив им сроки от 6 до 18 лет колонии.

Рубрика: Общество

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